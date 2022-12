Il y aura un deuxième tour des élections législatives dans plus de cent circonscriptions, en raison de la présence de plus d’un candidat dans toutes les circonscriptions et de la difficulté pour tout candidat d’obtenir la majorité absolue, soit 50% plus une voix, a indiqué le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections a déclaré, (ISIE), Faouk Bouasker, dans une interview à Al Wataniya 1.

