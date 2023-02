Législatives-Tunisie: Un «simulacre illégitime» selon l’establishment politique US

Des médias américains ont fait leurs choux gras des élections législatives en Tunisie. C’était singulières sous l’angle du taux de participation et ce en faisant le parallèle avec l’élection du puissant syndicat américain des la construction automobile UAW (United Auto Workers) dont le taux de participation de 9% a été salué comme « historique et démocratique », tel que le rapporte le « World Socialist Website » (WSWS).

Cette élection a impliqué 1 million de travailleurs de l’automobile actifs et retraités, et personne dans les tribunaux, la presse ou les deux partis des grandes entreprises n’a semblé se préoccuper du fait que le taux de participation à l’élection n’était que de 9 %, signe que la bureaucratie de l’UAW s’est engagée dans la suppression d’électeurs pour se maintenir au pouvoir. L’autre s’est déroulée en Tunisie, où 11 % des électeurs éligibles ont voté lors d’élections parlementaires organisées deux semaines après la fin du vote des UAW.

Les membres de l’UAW aux États-Unis peuvent être pardonnés s’ils n’ont pas entendu parler de l’élection en Tunisie, bien qu’il s’avère que la plupart d’entre eux n’ont pas entendu parler de l’élection dans l’UAW non plus, puisque la bureaucratie a fait tout son possible pour empêcher la base d’en prendre connaissance et de voter. Mais il est important de comparer les deux élections, car l’establishment politique et médiatique a salué l’élection des UAW comme un triomphe « historique » pour la démocratie, tout en dénonçant l’élection tunisienne, avec un taux de participation légèrement supérieur, comme une « imposture » qui prouvait que le leadership était « illégitime ».

Le site reprend les réactions suscitée par le taux de participation des élections législatives en Tunisie et la façon dol il a été traité et commenté par les médias et les analystes surtout américains, citant en premier lieu le New York Times qui note dans un article intitulé « As Tunisia drifts farther from democracy, voters shunter election »( Alors que la Tunisie s’éloigne de la démocratie, les électeurs boudent les élections), dans lequel il notait avec indignation qu' »à peine plus de 11 % des électeurs éligibles ont voté ». Ce « faible taux de participation », écrit le Times, est le résultat des efforts déployés par « l’homme fort du pays » pour violer les droits de la population tunisienne.

Plusieurs professeurs et groupes de réflexion se sont dits choqués par le faible taux de participation aux élections tunisiennes. Monica Marks, professeur à l’université de New York, a déclaré : « Personne ne peut trouver un seul parti d’importance à travers le spectre politique ou une organisation de la société civile qui considère l’élection de samedi comme autre chose qu’un vote fictif visant à créer un parlement Potemkine. »

Le Centre Carter, un groupe de réflexion fondé par l’ancien président américain Jimmy Carter, a déclaré que le faible taux de participation montrait que l’élection tunisienne « manquait de légitimité et ne respectait pas les normes et obligations internationales et régionales. » ABC News a déclaré que le faible taux de participation montrait que le système politique tunisien « est désormais considéré comme en voie de désintégration. » Le magazine Foreign Policy a écrit, pour sa part, que « près de 90 % du pays sont restés chez eux lors du premier tour des élections législatives », qualifiant cette situation de « désastre électoral ».

Perte de légitimité !

Il existe une autre différence notable dans les réactions aux deux élections. Dans le cas de la Tunisie, l’opposition du président Kais Saied a appelé au boycott du second tour et a exigé la démission du président en raison du faible taux de participation. Reuters rapporte que l’opposition a déclaré que le président « a perdu sa légitimité après que les élections législatives de samedi ont enregistré un taux de participation préliminaire de moins de 9 % » (ce taux a ensuite été révisé à 11 %, soit un taux supérieur à celui de l’UAW).

Cependant, aucune déclaration de ce type n’a été faite par l' »opposition » à Ray Curry et au Caucus administratif au sein de la bureaucratie de l’UAW, représentée par Shawn Fain et sa liste, UAW Members United.

Il ne fait aucun doute, affirme WSWS, que l’élection tunisienne était une fraude perpétrée en violation des droits des travailleurs tunisiens, mais les médias corporatifs et l’appareil d’État ont choisi de le dire uniquement parce qu’ils tentent d’obtenir encore plus de concessions pour les entreprises américaines de la part du gouvernement tunisien.