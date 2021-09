L’Egypte, porte d’entrée d’Amazon en Afrique

Amazon vient d’inaugurer dans le gouvernorat de Sharqia dans la ville égyptienne de Ramadan, son premier centre logistique en Afrique, le plus grand du Moyen-Orient. Il s’agit pour le géant américain d’étendre son activité dans le pays. Avec la Covid-19, le marché local du e-commerce a développé davantage de potentiel avec l’accroissement du nombre d’utilisateurs d’Internet et de moyens de paiement électronique. Amazon veut évidemment bénéficier de la transformation en cours.

La nouvelle infrastructure va notamment permettre de fournir des achats et des livraisons plus efficaces pour répondre aux demandes des clients en matière d’achats en ligne en Égypte. Il traduit la volonté de l’entreprise américaine d’aider les entreprises locales à augmenter leurs ventes. Amazon leur propose également une gamme d’outils, tels que la possibilité de créer des campagnes pour accroître la visibilité de leurs produits et d’organiser des promotions sous forme de coupons à tout moment de l’année.

Cette volonté d’expansion d’Amazon en Egypte vise évidemment une plus grande présence sur le continent en mettant à disposition une variété de services, notamment l’intelligence artificielle et le paiement numérique. La société américaine envisage notamment le développement de services de transport en commun pour les marchandises légères en Égypte, dans le style de son programme Amazon Flex mis en œuvre dans plusieurs marchés. Il permet à toute personne qui possède une voiture particulière de gagner un revenu supplémentaire en transportant des marchandises légères pour Amazon sur son temps libre.