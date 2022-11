Foot/Ligue des champions : l’Egyptien Mohamed Salah meilleur buteur

L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a pris seul la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, mardi, avec sept réalisations depuis le début de la compétition.

A cinq minutes de la fin de la rencontre face à Naples, pourtant invaincu cette saison, Salah a profité d’une tête de Darwin Nunez, repoussée par Alex Meret dans ses pieds pour inscrire d’un pointu un but qui a libéré Anfield (1-0, 85e) et porté son total de réalisations à sept, en C1. L’Egyptien devance désormais d’un but le Français Kylian Mbappé (6 buts) qui ne joue que mercredi avec le Paris SG en déplacement à la Juventus de Turin.

Derrière les deux goléadors, Robert Lewandowski (5 buts) a été laissé au repos par son entraîneur Xavi lors de la large victoire du Barça à Plzen (4-2), et Erling Haaland (5 buts également), en phase de reprise après une blessure au pied, ne jouera pas avec Manchester City mercredi contre Séville.

L’Iranien Mehdi Taremi en a profité pour se joindre à eux et monter sur le podium du classement en inscrivant son cinquième but en C1 cette saison, lors de la victoire 2-1 de Porto face à l’Atlético