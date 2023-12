L’EMEA va lancer des projets de recherche en Tunisie et dans le sud de la Méditerranée

Maria Ruiz De Cossío, de l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA), a déclaré que des travaux sont en cours autour de divers projets de recherche, avec une priorité liée aux projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat dans le sud de la Méditerranée ainsi qu’à l’action contre le changement climatique.

« Nous examinons les résultats de la recherche menée par l’Association euro-méditerranéenne des économistes depuis plus de 10 ans », a-t-elle ajouté sur Express FM, , notant qu’il existe une équipe de recherche avec le meilleur réseau d’experts du sud de la Méditerranée, y compris la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la Palestine, où ce réseau travaille au développement de la recherche, ainsi qu’à l’expérimentation des idées produites par la recherche.

Elle a, d’autre part, souligné qu’il existe un projet d’investissement qui vise à soutenir l’entrepreneuriat durable dans la région, en déclarant : « Nous nous concentrons sur l’économie verte, l’économie bleue et l’économie orange (industries créatives) et travaillons avec des organisations de soutien aux entreprises pour les entrepreneurs en Égypte, au Liban et en Tunisie. »

Elle a indiqué qu’un autre projet est en cours d’élaboration et qu’il vise à stimuler l’entrepreneuriat dans le domaine de la culture et des industries créatives dans 6 pays, et a déclaré : « Ce que nous faisons, c’est soutenir et fournir une gamme complète de services aux entrepreneurs et aux organisations de soutien aux entreprises afin qu’ils puissent prospérer dans ces économies. »

