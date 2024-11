L’Entreprise et les Grands changements, aux 38èmes JES du 5 décembre

La 38ème édition des Journées de l’Entreprise, évènement annuel de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) se tiendra, du 5 au 7 décembre à Sousse, sous le thème « l’Entreprises et les Grands changements : Adaptation et Opportunités ».

Au programme figure une session spéciale sur « L’Adaptation à la Nouvelle Réglementation des chèques » qui permettra de discuter des solutions envisageables pour s’adapter à l’amendement du code de commerce notamment en matière de chèques et la mise en place et le développement de solutions alternatives, selon le draft de cette édition.

Les panélistes discuteront également de « L’Adaptation Aux Changements Géopolitiques : Enjeux Et Défis », un panel qui devrait porter sur les opportunités offertes par les changements géopolitiques aux entreprises et les moyens efficaces d’adaptation aux transformations qui se profilent, outre la « Réglementation du Travail : Comment s’adapter efficacement aux mutations ? ».

L’IACE a rappelé que les entreprises naviguent, aujourd’hui, dans un contexte en perpétuelle mutation, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Elles doivent non seulement s’adapter à des régulations de plus en plus complexes, mais aussi exploiter l’émergence de nouvelles technologies, tout en saisissant ces mutations comme des leviers de transformation stratégique.

Des changements externes, tels que l’avènement d’un nouveau paysage géopolitique, le changement climatique ou l’adoption accélérée des outils de l’IA, exigent la mise en place de nouvelles pratiques et plans d’actions.

Par ailleurs, les changements intervenus ou en cours à l’échelle nationale, notamment sur le plan réglementaire (réglementations commerciales et de travail), traduisent une nouvelle approche économique.

L’enjeu est désormais de savoir comment s’adapter avec agilité à ces transformations tout en les exploitant comme catalyseurs pour accélérer le développement et la croissance des entreprises.