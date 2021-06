L’entreprise tunisienne IMAC choisie pour mettre en œuvre le Sigipes II du Cameroun

C’est l’entreprise tunisienne Simac (Société de l’informatique de management et de communication) qui mettra en œuvre la seconde génération du Système informatique de gestion des personnels de l’État, baptisée Sigipes II. Avec une note de 90,92/100 et pour un montant de 4,2 milliards de Francs Cfa, Simac est arrivé en tête devant les entreprises INVOLYS (87,94/100) et AGIRH (74/100).

- Publicité-

Ce sont là les résultats de la commission interne de passation des marchés du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative présentés ce 17 mai 2021 à Yaoundé.

Simac a proposé de réaliser ce travail un délai de 24 mois.