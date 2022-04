L’équipage du Xelo interrogé par  le juge d’instruction

Le doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Gabès a précédé, lundi, à l’interrogatoire des membres de l’équipage du navire Xelo, en garde à vue depuis trois jours.

Le porte-parole officiel du tribunal, Mohamed Karray, a déclaré à Shems fm que le magistrat instructeur a été saisi de l’information judiciaire ouverte dans le cadre de la présente affaire en vertu des articles 131, 132 et 304 du Code pénal pour constitution d’entente en vue d’agression contre des personnes et des biens et destruction de preuves liées à un crime.