Les affiliés de la CNSS peuvent désormais bénéficier du service Sahili Jirayti

Les retraités affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) peuvent décaisser leurs pensions de retraite auprès des distributeurs automatiques de billets » DAB » de la poste, et ce, dans le cadre du programme » Sahili Jirayti « .Dans un communiqué publié, mercredi, la Poste Tunisienne a indiqué que le programme » Sahili Jirayti » ciblera, dans un premier temps, les retraités affiliés à la CNSS déjà souscris à ce service et porteurs d’une carte d’identité dont le numéro se termine par 0 ou 1, ajoutant qu’il sera par la suite généralisé aux autres.Pour bénéficier de ce service, il suffit de souscire auprès des bureaux de poste au moment de retirer les pensions via les guichets, souligne la poste, rappelant que ce service a déjà ciblé en novembre dernier les affiliés de la CNRPS. Les personnes concernées peuvent contacter le Centre de Service Client 1828, Service N ° 2 ou 3, pour obtenir plus de précisions et une réponse à leurs questions.

Gratuit et facultatif, ce programme vise à simplifier davantage les procédures, à améliorer les services et à les numériser au profit des affiliés sociaux, selon la poste.