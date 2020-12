Les agents de justice observent un jour de colère

Les agents de justice ont organisé, vendredi, un rassemblement, au Palais de Justice, à Tunis, dans le cadre d’un jour de colère pour annoncer la poursuite de la grève jusqu’à la reprise des négociations et la satisfaction de leurs revendications.

Le rassemblement a été convoqué par la Fédération générale des agents de la justice, des domaines de l’Etat et des biens fonciers relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration , vendredi, à l’agence TAP, le président du Syndicat national des agents et cadres de la justice, Hattab Ben Othman, a indiqué que la participation à cette action, vient exprimer le refus de « politique des deux poids, deux mesures » adoptée par l’autorité de tutelle à leur égard et rappeler le rôle des agents de justice dans les tribunaux.

« La grève menée par les agents de justice et leur sit-in ouvert seront poursuivis avec encore plus de détermination « , a-t-il soutenu dit, ajoutant que « passer un accord avec les structures judiciaires des magistrats sans se pencher sur les revendications des agents de la justice ne mènera, aucunement, à un retour à la normale du service judiciaire ».

Ben Othman a expliqué que les négociations avec le gouvernement sont interrompues depuis l’annonce, le 24 novembre, d’un sit-in ouvert.

Parmi leurs revendications, a-t-il rappelé, l’activation de l’article 2 de la loi relative à la fonction publique, l’augmentation des indemnités de procédures et de permanence en les généralisant à tous les agents et cadres de la justice, l’octroi d’une indemnité sur les charges judiciaires et la régularisation du processus professionnel de tous les agents.

Selon le président du syndicat, une réunion avec le président du parlement est prévue, ce vendredi, pour exprimer leur indignation quant « aux violations continues de la constitution » et pour lui demander d’intervenir en exhortant le gouvernement à relancer les négociations et présenter des propositions sérieuses pour une sortie de crise.

Pour sa part, Hafedh Bouguerra, président de la Fédération générale des agents de la justice, des domaines de l’Etat et des biens fonciers relevant de l’UGTT, a appelé l’autorité de tutelle, dans une déclaration de presse, à l’ouverture d’un dialogue sur l’ensemble de ces revendications, précisant que les représentants des agents de justice n’ont jamais été convoqués depuis le début de la grève.

La fédération avait annoncé la formation d’un comité de défense du secteur de la justice, composé d’un groupe d’avocats afin de faire face « à la politique d’intimidation du ministère de la Justice et au déni des revendications des agents de la justice ».