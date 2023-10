Les Américains s’opposent en majorité au financement par le Congrès de la guerre en Ukraine

Une majorité d’électeurs américains s’oppose à ce que le Congrès continue à fournir des fonds et des armes pour la guerre de l’Ukraine contre la Russie, selon des données de sondage publiées cette semaine et partagées avec The Daily Signal. Par une marge de 44% contre 36%, les Américains veulent que leurs dollars soient retirés de ce conflit.

Parmi ceux qui s’identifient comme démocrates, 52% veulent continuer à financer la guerre en Ukraine, tandis que seulement 17% des républicains et 32% des indépendants déclarent que les Etats-Unis devraient continuer à financer cette guerre.

Le sondage national de Scott Rasmussen a été réalisé auprès de 1 000 électeurs inscrits les 25 et 26 septembre.

Les électeurs républicains, indépendants, noirs et hispaniques sont plus nombreux à s’opposer à un financement supplémentaire qu’à le soutenir. Les républicains sont 68 % à s’y opposer, tandis que les indépendants sont 40 % à le faire (contre 32 % de partisans). Les Noirs sont 49 % à s’y opposer contre 25 % à le soutenir, et les Hispaniques 45 % à s’y opposer contre 36 % à le soutenir.

L’enquête a également demandé aux électeurs comment ils évalueraient la manière dont le président Joe Biden a géré le conflit à l’étranger. Seuls 26 % des indépendants ont donné au commandant en chef d’excellentes ou de bonnes notes, tandis que 61 % ont jugé sa politique de guerre en Ukraine passable ou médiocre. Chez les démocrates, le rapport est de 54 % pour les notes excellentes ou bonnes et de 40 % pour les notes moyennes ou médiocres, et chez les républicains, il est de 9 % pour 85 %.

