Les avocats décident une «  journée de colère  nationale »

Le Conseil de l’ordre des avocats a décidé d’organiser une journée de colère nationale , ponctuée de sit-ins devant les tribunaux, en protestation contre le décret de loi de finances de 2023, et ce le 5 janvier 2023, sous la devise « Non à l’aggravation du fardeau des citoyens, non aux les diktats du Fonds monétaire international »

Les avocats ont également décidé de poursuivre les mouvements de contestation et de les intensifier progressivement en cas de non-réponse aux revendications antérieurement soumises en matière de réforme du statut des avocats, de la profession d’avocat, de la justice et des tribunaux.

Le Conseil a aussi décidé d’autoriser le Bâtonnier Hatem Mziou à lancer une coordination avec les organisations nationales et les composantes de la société civile aux fins d’une « initiative nationale pour sauver le pays, dans laquelle la profession d’avocat aura un rôle de pionnier, afin de protéger le droit des citoyens à une vie démocratique saine, basée sur une vision globale pour réformer le système constitutionnel et législatif qui régit les institutions constitutionnelles et la vie politique, et ce pour surmonter la crise que traverse le pays », précise le site Assarih.