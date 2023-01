Les bouchers sollicitent l’intervention du Mufti de la République

Le président de la Chambre des Bouchers, Ahmed Laamiri, a lancé, jeudi 19 janvier, à travers les ondes de Radio Mosaïque FM, un cri d’alarme sur la situation du secteur et la forte augmentation des prix des viandes rouges.

«Le prix du kilo de viande d’Agneau au public s’approche des 40 dinars. Aussi, nous sollicitons le Mufti de la République pour qu’il exhorte les personnes démunies et à revenus faibles à ne pas acheter des moutons à l’occasion de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice), face à l’absence de réaction de la part des ministères concernés»,a-t-il dit.



Laamiri a expliqué que la Chambre a multiplié les contacts avec les ministères concernés depuis 2017 pour tenter de trouver des solutions au secteur des viandes rouges. «Il n’y a pas de quantités suffisantes car il n’y a pas de régulation des marchés. Auparavant, l’Etat intervenait en fournissant de la viande réfrigérée et congelée mais depuis quelques années, une décision a été prise en vue d’opter pour l’achat de bovins destinés à l’engraissement. Or, cette option ouvre la voie à l’intervention des spéculateurs et des trafiquants qui profitent du relâchement du contrôle», a-t-il noté.