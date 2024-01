Les viandes rouges, scandaleusement chères

La filière des viandes rouges représente 16% de la valeur de la production agricole totale et 42% de celle des produits d’élevage, selon l’Onagri.

Aujourd’hui, la viande rouge coûte de plus en plus cher au consommateur. Et ce dernier devient de plus en plus réticent quant à la consommation de viande de bœuf ou de mouton. Le pouvoir d’achat du Tunisien se détériore de plus en plus et les prix ne cessent d’augmenter. Et c’est tout naturel que, parmi les produits alimentaires importants, les viandes rouges deviennent inaccessibles au citoyen lambda qui se plaint de leurs prix trop élevés.

Interrogé tout récemment sur cette réticence, le président de la chambre syndicale des bouchers, Ahmed Laamiri, l’a attribuée, dans une déclaration à Jawhara Fm, à la flambée qui enflamme la mercuriale de la viande tant ovine que bovine dont le kilogramme est de 50 dinars dans les grandes surfaces.

Laamiri a précisé que les éleveurs sont en train de protester, affirmant qu’ils ne font plus de bénéfices, certains vendant même à perte, surtout avec l’augmentation des prix des fourrages.

Il a affirmé que bon nombre de bouchers sont en train de voir leur chiffre d’affaires dégringoler d’une façon vertigineuse, les contraignant à mettre la clef sous la porte.

Ruée sur les viandes blanches

D’après une enquête de l’institut national de consommation, en 30 ans, de 1985 à 2015, la moyenne de consommation annuelle de viande toutes catégories (hors poissons et autres fruits de mer) du Tunisien a évolué de 17,8 kg en 1985 à 24,8 kg en 2000 puis à 32,4 kg en 2015.L’enquête précise que chaque famille tunisienne a dépensé, au cours de 2018, en moyenne 1065 dinars/an pour ses achats de viande rouge et volailles.

En fait, la viande est un produit de base, considéré comme stratégique du fait de ses enjeux socioéconomiques nationaux et internationaux et ses incidences alimentaires sur le consommateur et sur l’équilibre des différents systèmes de productions agricoles.

Mais aujourd’hui, la viande rouge risque de devenir un produit de luxe accessible uniquement aux personnes aisées, car sa disponibilité ainsi que le prix des aliments du bétail représentent le principal facteur qui détermine le coût de production de la viande.

Sur ces entrefaites, l’évolution de la consommation de viande blanche a été stable au cours de la période précitée, passant de 4,5 kg en 1985 à 10,8 kg en 2000, puis 19,4 kg en 2015. Une aubaine car cette catégorie de viande, outre ses bienfaits, s’explique également par ses prix, plus abordables et attirant de plus en plus de consommateurs.

« Plusieurs solutions proposées, mais en vain »

Le secteur de la boucherie est resté archaïque et réfractaire à la modernité. Confronté aujourd’hui à moult problèmes, tels que la baisse du nombre des éleveurs, le vol du bétail, la persistance de la sécheresse et la hausse exponentielle du coût de l’alimentation animale, le secteur des viandes rouges est sur le déclin. Ce fléau, devenu insoutenable pour les responsables de la filière, les agriculteurs et commerçants de viandes rouges ont ainsi appelé à changer la donne.

Ahmed Laamiri a indiqué qu’au cours des dernières années, la consommation moyenne des viandes rouges en Tunisie n’a cessé de baisser, atteignant 6,5 kg par an, alors qu’elle était d’environ 9,5 kg , auparavant.

Afin d’y faire face, la chambre a appelé le ministère du Commerce à intervenir pour équilibrer les prix, notamment à l’approche du mois de Ramadan. Laamiri a souligné que le président de la chambre du commerce de gros à l’Utica a soumis il y a une semaine une proposition au ministre du Commerce pour fixer les prix de la viande rouge à 33 dinars au consommateur, en vain.

Il a précisé que des réunions ont été organisées avec les équipes des ministères du Commerce et de l’Agriculture, toutefois, les idées et propositions mises en avant n’ont pas été prises en compte, s’est-il plaint.