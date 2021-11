Les Bourses européennes s’affolent après la découverte d’un nouveau variant du Covid

Il y a comme un air de panique ce vendredi sur les Bourses mondiales. La découverte d’un nouveau variant du coronavirus en Afrique du Sud a ravivé les pires craintes des investisseurs sur un retour de la pandémie. Potentiellement plus contagieux que les variants existants, deux cas de ce variant baptisé « B.1.1.529 » ont déjà été identifiés à Hong-Kong, alors que deux cas suspects sont à l’étude en Belgique.

L’indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a ouvert en très forte baisse ce vendredi, en route vers sa pire séance en plus d’un an, note le journal Les Echos. Il évoluait à 6.829 points en milieu de journée, en chute de 3,5 %, après avoir abandonné jusqu’à 4,3 % dans la matinée. Il est désormais loin de son record historique à 7.156 points inscrit la semaine dernière. Au même moment, le DAX 40 chutait de 2,6 % et l’indice paneuropéen STOXX 600 abandonnait 2,4 %.

Le Vieux Continent n’est pas le seul à prendre peur face à ce nouveau variant. Les Bourses asiatiques ont clôturé dans le rouge . L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a abandonné 2,53 % en clôture, alors que le Hang Seng de Hong Kong lâchait 2,7 %. Les contrats à terme pointaient par ailleurs vers une ouverture en nette baisse à Wall Street, avec le Nasdaq à forte coloration technologique en recul de 0,85 %, le S & P 500 de 1,6 % et le Dow Jones de 2,2 %.