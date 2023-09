Les CC de la BH Bank font réserve sur le bilan semestriel 2023

A la fin du 1er semestre 2023, les états financiers de la BH Bank au 30 juin dernier donnaient à voir un PNB en hausse de 24,2 MDT en GA (Glissement Annuel), un résultat d’exploitation en baisse de 24,8 MDT car alourdit par diverses dotations aux provision qui haussaient (+33,6 MDT en provision sur créances hors-bilan et +2 MDT en provision sur le portefeuille d’investissement notamment), d’où bénéfice en retrait de 21,2 MDT.

L’état du bilan rapportait aussi ces deux réserves, faites par les CC (Commissaires aux Comptes) de la banque. Ils y attiraient l’attention sur « les insuffisances du système d’information de la banque qui ont impacté négativement les process de justification, de contrôle et de reporting de l’information comptable et financière » et assurent que « ces insuffisances entravent l’identification systématique des produits par client, sont à l’origine d’écarts entre les données de gestion et les données comptables et sont génératrices d’importants suspens non apurés à temps ».

Les CC rapportent aussi que « les fonds budgétaires confiés à la Banque par l’Etat Tunisien n’ont pas fait l’objet de procédures adéquates de suivi et de justification », et ajoutent que « les passifs comptabilisés à ce titre, dont certains demeurent dépourvus de justifications nécessaires, n’ont pas été confirmés par les services du ministère des Finances » et assurent que « l’incidence éventuelle de ces limites sur les états financiers de la banque serait tributaire des résultats des travaux de justification, de fiabilisation et de rapprochement à entreprendre ».