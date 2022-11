Les conseils municipaux sur la sellette

Dans un article, le journal La Presse, du mardi 8 novembre, a stigmatisé l’incurie des conseils municipaux, au détriment de la satisfaction des besoins des citoyens.

Les dernières élections municipales ont donné au pays des résultats hétéroclites et mis à la tête de nos mairies des conseils généralement incapables de concrétiser les promesses faites aux électeurs, écrit le journal, ajoutant qu’aulieu de se focaliser sur les besoins des quartiers et des villes dont ils ont la charge, les conseillers municipaux passent leur temps à s’invectiver et à s’accuser les uns les autres d’on ne sait quelle faute.

Dès lors, ajoute La Presse, on ne peut que s’étonner de l’attitude de ce président de municipalité qui se dit outré de voir le Chef de l’Etat venir faire sa prière dans une mosquée relevant de sa circonscription sans l’avertir ! Ce qu’il considère comme un abus !

Ce même président effectue des travaux d’embellissement dans l’une des plus belles villes de la banlieue nord sans tenir compte du moindre goût de l’esthétique ou de l’avis des habitants de cette ville. On peut voir alors un « avion » posé sur une colonne au milieu d’un carrefour de grand trafic automobile et face à cet objet bizarre une représentation imitant un monument (la Porte des Maghrébins dans la ville d’Al Qods, en Palestine). Est-ce une urgence de réaliser de tels -ouvrages ?

On ne peut non plus passer sous silence l’opposition farouche de cette autre municipalité au passage de la ligne du RFR (Réseau ferroviaire rapide de Tunis) et son véto au tracé existant.

D’autres bizarreries sont répertoriées quotidiennement lorsqu’on voit des conseils entiers interdire l’accès à des décharges publiques sous prétexte qu’elles portent atteinte à la santé des habitants.