Les couloirs de Chahed, dont parle Slim Riahi à Saint Tropez

Selon les « révélations» de Slim Riahi, à partir de la ville française de Saint Tropez, l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed se serait fait des «couloirs dans la justice à ses différents niveaux». Riahi voudrait ainsi dire que Chahed aurait ainsi réussi à introduire et infiltrer la justice tunisienne à tous ses niveaux, pour y faire et en faire ce qu’il voudrait. Une manière pour Riahi d’accuser la justice tunisienne de ne pas être indépendante. Riahi évoque l’existence d’une «cellule au siège du chef du gouvernement”, avec à sa tête un Juge, dont la mission serait de faciliter l’intrusion et l’infiltration du pouvoir de Chahed dans la justice. «Je croyais que la cassation n’était pas infiltrée par Chahed, je me trompais», indique encore Riahi en commentaire de la confirmation de son mandat de dépôt par le tribunal de cassation il y a plusieurs jours. Et d’expliquer encore que «l’affaire Nabil Karoui a influé sur mon affaire. La justice s’acharne contre moi, juste pour justifier qu’elle est indépendante». Qu’en disent les personnes concernées et qu’en dit la justice tunisienne ?