Les croisiéristes reviennent. Le port de la Goulette pavoise

Le navire ” MSC Grandiosa ” a accosté, ce jeudi 20 avril 2023, au port de la Goulette, avec à bord 5500 touristes, marquant ainsi le démarrage de la saison du tourisme de croisière, comme l’avait signalé le ministère du Transport, la veille.

En effet, le port de la Goulette recevra en moyenne deux voyages par semaine, portant le nombre à environ 45 dessertes et 200 mille touristes, qui visiteront dans le cadre de voyages organisés des sites archéologiques et touristiques de la capitale et de ses environs.

Les touristes des croisières sont accueillis d’habitude au niveau du port de la Goulette, où ils visitent le village touristique de la Goulette qui propose notamment des produits de l’artisanat tunisien avant de visiter la Medina de Tunis et bon nombre de sites archéologiques.

La Tunisie cherche à rétablir les voyages touristiques qui ont été suspendus il y a 7 ans. Le président de la Chambre syndicale nationale du transport touristique, Slim Ben Jaballah a confirmé que l’arrivée du navire géant contribuera à promouvoir davantage la destination tunisienne, notant que l’objectif est d’atteindre une moyenne d’un million de touristes de croisière.

Des voyages en bus ont été prévus pour environ 2200 touristes sur un total de 5500 touristes à bord de 64 bus touristiques. Le port de La Goulette se prépare à l’accostage de deux navires en provenance des États-Unis d’Amérique la semaine prochaine.

En 2023, environ 160 mille touristes devraient arriver en Tunisie par des croisières, selon la même source.

Touristes au pouvoir d’achat élevé

Ben Jaballah a souligné l’importance de ces voyages eu égard au rôle qu’ils jouent dans la dynamisation de l’activité touristique, commercial et culturel, comme l’activation des métiers de l’artisanants, du transport touristique, des musées et des sites archéologiques, d’autant plus que cette catégorie de touristes se caractérise par sa forte capacité de dépense.

Il est à noter que le navire de croisière, qui contient 2444 chambres et se compose de 19 étages, est entré en service en novembre 2019 et se différencie par des caractéristiques techniques élevées.

À bord du navire principal, il y a des piscines, des théâtres, une salle de jeux, des restaurants, des cafés et autres.

Il importe de rappeler que le port de La Goulette a enregistré l’arrivée d’environ 37 bateaux de croisière au cours de la saison 2022, transportant environ 55 mille passagers après une pause de trois ans. Le secteur avait été touché de plein fouet en 2015 après l’attentat terroriste au musée du Bardo, tuant 19 touristes venus en Tunisie dans le cadre d’une croisière, suivie des répercussions de la pandémie de Covid-2019.

Par ailleurs, l’année 2010 a été une destination distinctive pour le tourisme maritime en Tunisie, qui a attiré environ 900 mille touristes venus à raison de deux croisières par semaine.

La Tunisie est pionnière dans le domaine du tourisme maritime et est membre fondateur de l’Organisation du tourisme maritime méditerranéen depuis 2006.

L’activité des navires de croisière dans le port de La Goulette a commencé au début des années quatre-vingt.

Chiffres positifs

Dans l’ensemble, le secteur du tourisme a enregistré des chiffres positifs depuis le début de cette année jusqu’au 20 mars 2023, les recettes touristiques en Tunisie ayant enregistré une augmentation de 66% pour atteindre 881 millions de dinars par rapport à la même période en 2022.

Le nombre d’arrivées dans le pays a atteint environ 1,4 million, soit une augmentation de 11,8% par rapport à la même période en 2019, tandis que le nombre de nuitées passées a atteint 2,2 millions.

Ces chiffres interviennent au moment où le ministère du Tourisme a confirmé qu’il s’était lancé dans l’adoption d’un plan pratique pour relancer l’activité touristique après le Covid, notamment en ce qui concerne la diversification du produit et de l’offre touristique en fonction de l’évolution des demandes de ceux qui souhaitent venir en Tunisie, et a annoncé la disponibilité des différents établissements touristiques à accueillir les flux en provenance de différents pays du monde.

Le ministère affirme que le classement de la Tunisie en 2022 en tant que quatrième destination touristique internationale préférée des touristes français présage d’une saison touristique prometteuse.

Les recettes touristiques ont augmenté de 83% pour l’ensemble de l’année 2022, par rapport à 2021, pour atteindre 4,2 milliards de dinars, selon les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie.