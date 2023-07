Les dépenses des Algériens pour les frais de visa Schengen ont dépassé 31 millions d’euros en 2022

Les ressortissants algériens ont déposé un total de 392 053 demandes de visa auprès des consulats des États Schengen en 2022, générant plus de 31,3 millions d’euros de frais de demande de visa, soit 4,6 milliards de DZD (dinar algérien), alors qu’une demande de visa Schengen coûte 80 euros, soit près d’un tiers du salaire moyen des Algériens, qui est de 300 euros.

Les statistiques Schengen révèlent que l’Espagne a été la première destination des demandeurs algériens en 2022, avec 26 % du total des demandes déposées auprès des consulats espagnols.

Plus précisément, 102 656 demandes ont été déposées dans les consulats d’Alger et d’Oran, générant un total de 8,2 millions d’euros en frais de demande de visa Schengen, rapporte SchengenVisaInfo.com.

Les Algériens ont également dépensé des sommes importantes pour les demandes de visa en France et en Italie – 3,2 et 1,4 millions d’euros, respectivement, alors que 41 109 et 17 814 demandes ont été déposées par des ressortissants algériens.

La liste des cinq pays qui ont reçu le plus de demandes de visa de la part de cette nationalité et qui, par conséquent, ont coûté le plus cher, se termine par l’Allemagne et la Belgique, les Algériens ayant dépensé respectivement 487 680 euros et 480 400 euros pour les frais de demande de visa.

Les Algériens sont la cinquième nationalité à déposer le plus de demandes auprès des consulats des pays de l’espace Schengen, derrière le Maroc, pays voisin, avec 423 201 demandes et 33,8 millions d’euros de frais de demande de visa, et l’Inde, avec 687 239 demandes (54,9 millions d’euros), tandis que les Turcs et les Russes occupent respectivement la première et la deuxième place.

Au total, 778 409 demandes de visa ont été déposées dans les consulats de Turquie, générant 62,2 millions d’euros de dépenses, tandis que les Russes ont dépensé 54,9 millions d’euros pour déposer 687 239 demandes de visa en 2022.