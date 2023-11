Les députés mécontents du manque des bureaux de Poste dans les régions intérieures

Les députés, réunis lundi, lors d’une plénière consacrée à l’examen du budget du ministère des technologies de la communication, ont exprimé leur mécontentement face au manque des bureaux de la Poste tunisienne dans plusieurs régions intérieures et dans les villages, ce qui a accentué la souffrance des citoyens, notamment les personnes âgées et a impacté la qualité des services rendus.

Dans leurs interventions, les députés ont demandé, au ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, de mettre en place une stratégie pour la création des centres de poste dans les régions intérieures, tels que Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba , et Médenine, ainsi que dans les villages et dans les zones frontalières, dans le but de rapprocher les services aux citoyens, soulignant que la fermeture de certaines agences et l’absence d’une Poste mobile dans certaines zones est un abus aux droits du peuple

Ils ont affirmé que le manque des ressources humaines dans les bureaux de la Poste tunisienne a accentué le problème d’attente devant les guichets, ce qui a influencé l’image de la Tunisie, notamment avec l’évolution technologique enregistrée dans le monde.

Le député Badreddine Gammoudi a appelé le ministre à à faire face, urgemment, à la corruption dans la poste tunisienne, qui sévit depuis 2015, en prenant des mesures conservatoires pour lutter contre cette corruption, et ce dans l’attente que le pouvoir judiciaire se prononce sur la question.

Dans le même contexte, il a estimé que » dissimuler un crime est un crime en soi « .

Certains députés ont appelé à la création d’une banque de la Poste tunisienne, d’autant plus que 65% des Tunisiens disposent des comptes postaux.

Ils ont expliqué que la Poste tunisienne accueille une large catégorie des citoyens , notamment les ouvriers et les petits exploitants ainsi que les étudiants. Outre, les bureaux de la Poste tunisienne sont répartis sur les différentes régions de la République.