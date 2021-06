Les dernières augmentations présagent une explosion sociale, prévoit le SG d’Echaab !

Le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui, a mis en garde, vendredi, contre les retombées des dernières augmentations décidées par le gouvernement dans les prix de nombre de produits et denrées, évoquant une explosion sociale.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a affirmé que son parti projette de porter plainte contre le gouvernement suite à ces mesures qui ne prennent pas en considération le pouvoir d’achet du citoyen.

Il a estimé que les augmentations sont « illégales et ont été décrétées de façon injuste et non étudiée ».