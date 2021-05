Les échanges commerciaux décélèrent, se stabilisent même!

Après une accélération remarquable au niveau des exportations et plus modérée à celui des importations au mois de mars, les échanges de marchandises avec l’extérieur au titre du mois d’avril se sont caractérisés par une relative stabilité. Les exportations ont diminué de 1,8%, tandis que les importations ont légèrement augmenté (+0,4%).

Le déficit commercial mensuel a augmenté de 92,8 MD en avril 2021, par rapport à mars 2021, pour se situer au niveau de 1175,9 MD, selon la note sur « le Commerce Extérieur aux prix courants (CVS-CEC), Avril 2021 », publiée jeudi, par l’Institut National de la Statistique. Le taux de couverture en avril 2021 a perdu 1,7 point par rapport à mars 2021, pour s’établir à 77,2%.

Cette aggravation du déficit est due à une baisse des exportations de 1,8%, en raison essentiellement, de la chute des exportations des deux filières de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire (-18,6 %) ainsi que de l’énergie et des lubrifiants (-18,3%).

Mais malgré ce repli de (-1,8 %) par rapport au mois de mars, les exportations demeurent au-dessus de leur niveau d’avant la déclaration de la pandémie en Tunisie, soit +3,8 % par rapport au mois de février 2020.

La baisse dans les exportations agro-alimentaires est essentiellement due au fléchissement des ventes tunisiennes en huiles alimentaires. Il est toutefois à noter que ces baisses ont, en partie, été compensées par la hausse des exportations des industries mécaniques et électriques +2,3% et du secteur textile, habillements et cuirs +4,8%.

Stabilité des importations

En avril, les importations de marchandises se sont quasiment stabilisées (+0.4%). Cette stagnation est le résultat de la conjugaison d’une augmentation de 4.6% sous le régime général accompagnée par une baisse de 7,2% sous le régime offshore.

Malgré cette relative stabilité au niveau global une forte augmentation est enregistrée au niveau des achats en produits énergétiques (+47,1%)

Hors énergie, les importations ont enregistré une baisse de 4,2% engendrée par la régression des approvisionnements en matières premières et demi-produits (-4,0%) ainsi qu’en produits de consommation (-9,3%), principalement en raison de la baisse des importations en électroménagers.

Baisse des exportations avec les principaux partenaires

Une baisse des exportations est observée avec la majorité des pays, à l’exception de l’Allemagne vers laquelle les exportations ont enregistré une amélioration de 2,5%. En effet, nos ventes ont diminué avec nos principaux partenaires européens, tels que la France (-6,9%) et l’Italie (-8,2%), entrainant une baisse au niveau européen (-4,7%). Il en est de même pour les pays du Maghreb (-13,2%) et la Turquie (-46,7%).

En revanche les importations en provenance de l’espace européen ont stagné (+0,2%) contre une amélioration des achats en provenance de l’UMA (+4,7%), la Chine (+1,6%) et un recul des importations de Turquie (-8,1%).

Résultats trimestriels

Les exportations du trimestre s’achevant en avril, ont augmenté de 9,8% comparé aux trois mois précédents.

De même, les importations ont enregistré une hausse de 10,9% par rapport aux trois mois précédents.

L’INS tient à signaler que les chiffres du commerce extérieur sont corrigés sur la base des variations saisonnières et des effets calendaires (jours ouvrables et ceux dus aux évènements particuliers du calendrier qu’ils soient fixes, tels que les fêtes nationales, ou variables, tels que le ramadan ou les fêtes religieuses). Ce traitement permet d’avoir une lecture plus fidèle de la conjoncture, en suivant l’évolution par rapport au mois ou au trimestre précédent», précise-t-il.