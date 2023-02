Les économies africaines suscitent l’optimiste malgré les multiples chocs, selon la BAD

Les économies africaines sont résilientes malgré les multiples chocs qu’elles ont subis. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, les pays africains devraient maintenir une croissance positive et des perspectives stables pour la période 2023/2024.

Kevin Urama, économiste en chef et vice-président par intérim chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances à la banque, a souligné, qu’avec l’abondant capital naturel de l’Afrique, sa très large population de jeunes et son économie en croissance, les économies africaines, notamment celles à faible revenu ont de grandes chances de rebondir après des chocs tels que celui de la pandémie de Covid-19.

Il a indiqué que le rapport « Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique 2023 » de la Banque africaine de développement, lancé le 19 janvier, montre que les tendances inflationnistes pourraient s’atténuer en 2023-2024, ce qui suscite un optimisme prudent en ce qui concerne les perspectives du continent.