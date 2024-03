Les Emirats arabes unis, 4ème  investisseur en Afrique

En 2023, les liens entre les Émirats Arabes Unis et l’Afrique atteignent leur apogée, marqués par l’engagement d’Abu Dhabi à investir 4,5 milliards de dollars dans les énergies propres du continent.

Avec un total de 60 milliards de dollars engagés de 2012 à 2022, les Émirats se placent au quatrième rang des investisseurs en Afrique sur la dernière décennie, derrière la Chine, l’Europe et les États-Unis. Toutefois, cette expansion est entachée par des controverses, notamment des remous liés aux accords d’investissement et aux répercussions sociales et environnementales potentielles, note AfricaNews.

Malgré ces défis, les Émirats Arabes Unis demeurent en pole position des investisseurs du Golfe en Afrique, suivis par l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït. L’attraction de l’Afrique pour les Émiratis se double d’un intérêt croissant des entrepreneurs africains envers cet État du Golfe, où plus de 21 000 entreprises du continent sont déjà implantées.