Les enseignants suppléants continueront à boycotter les cours

Les enseignants suppléants et contractuels continueront à boycotter les cours dans les différents établissements scolaires, a fait savoir samedi la fédération générale de l’enseignement de base signalant que des mouvements de protestation auront lieu à partir de lundi prochain.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, la fédération a indiqué que le boycott des cours concerne les diplômés en licence appliquée (2021-2022), les suppléants de 2022 et les agents temporaires de 2018 à 2021 de la catégorie A3.

Il a été également décidé, selon le communiqué, d’observer des mouvements de protestation devant les délégations régionales de l’éducation et des marches pacifiques le 26 octobre en direction des sièges des gouvernorats outre une journée de colère à la Place Bab Bnet puis à la Kasbah le 1er novembre 2022.

Les enseignants suppléants et contractuels boycottent les cours depuis la rentrée scolaire pour revendiquer la régularisation de leur situation professionnelle et dénoncer le travail précaire.

