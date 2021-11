Les entrepreneurs TP refusent les marchés de l’Etat, insolvable

L’Etat tunisien doit 800 millions de dinars aux entrepreneurs de travaux publics, a révélé le président de leur chambre syndicale, Ali Arous, ce qui , a-t-il ajouté, a aggravé les problèmes du secteur.

- Publicité-

Il a déclaré sur les ondes d’Express fm, que la plupart des entrepreneurs ont maille à partir avec la justice pour des affaires d’émission de chèques sans provision, les pouvoirs publics ne s’étant pas acquittés de leurs dettes contractées auprès d’eux et les banques n’ayant plus confiance dans l’Etat tunisien, a-t-il expliqué.

D’ailleurs, plusieurs entreprises de travaux publics ont fait faillite, et la plupart des entrepreneurs ne sont plus désireux de traiter avec l’Etat et refusent ses offres de marchés, a affirmé le président de la chambre syndicale.