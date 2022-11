Les entreprises publiques ne seront pas cédées

Selon Mosaique Fm, le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a assuré qu’aucune décision relative à la cession des entreprises publiques n’a été prise, dans le programme qui a été soumis au Fonds monétaire international et dont a parlé le secrétaire général de l’UGT, Noureddine Taboubi.

Nsibi a assuré que le gouvernement s’orienterait vers l’étude de la situation des entreprises publiques en pratique, et songera à un ensemble de propositions pour les sauver.

Il a, aussi, souligné que la priorité du gouvernement était la préservation et la réforme de toutes les entreprises publiques.

- Publicité-