Les entreprises tunisiennes invitées à postuler aux projets de reconstruction à Tripoli et autres villes libyennes

Le directeur général de l’Instance chargée de la réalisation des projets de l’habitat et des équipements collectifs en Libye, Ahmed Mehdi Bouderbala, a fait savoir, vendredi à Sfax, qu’il a été convenu avec le ministre de l’Equipement tunisien d’organiser, prochainement, une visite de travail à Tripoli.

Participant à la 3ème édition du Forum économique tuniso- Libyen, organisé à Sfax, les 11 et 12 mars 2021, par le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Bouderbala a ajouté que cette visite permettra aux responsables de deux pays d’avancer dans la concrétisation des accords conclus lors de ce Forum économique.

De son côté, Saïd El Kasbi, conseiller de la société libyenne d’investissement « LAICO » a invité les sociétés publiques et privées tunisiennes, à présenter leurs candidatures pour participer aux projets de reconstruction à Tripoli et dans d’autres villes libyennes.

Selon le chef de projet de l’autoroute Msaed- Ras Jedir, Sami Omar Sadi, il a été convenu avec la partie tunisienne de tenir des réunions dans les prochains jours, afin d’examiner les moyens de développer le réseau autoroutier entre les deux pays.

Il convient de noter qu’une délégation de haut niveau composée de décideurs et de chefs d’organismes gouvernementaux libyens a visité, vendredi, un nombre de grands projets nationaux d’infrastructure, notamment le projet « Taparura ».

