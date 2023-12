Les envois de fonds de la Diaspora totalisent 7 milliards de dinars

Les envois de fonds des Tunisiens à l’étranger se sont élevés à 7.000 millions de dinars jusqu’à fin octobre 2023, ce qui a contribué à couvrir 65% de la dette extérieure, a révélé Le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, Mounir Kharbi, aux médias, ce jeudi 21 décembre 2023.

Il s’agit là de première source de devises fortes, a-t-il ajouté à l’occasion d’un séminaire national placé sous le slogan « L’investissement des Tunisiens à l’étranger : l’offre institutionnelle », précisant que les investissements des expatriés tunisiens pour l’année 2022 se sont élevés à 1.504 projets avec des crédits de 133 millions de dinars », notant que le nombre des Tunisiens à l’étranger est estimé à 1.838.000.

Il a, en outre, fait savoir que « les envois de fonds de l’épargne des Tunisiens à l’étranger se sont élevés à 9468,4 millions de dinars au cours de l’année 2022, contre 8617,8 millions de dinars durant l’année 2021, soit un taux de croissance de 9,9% ».

« La loi de finances 2024 a exonéré les Tunisiens de l’étranger de tout paiement lors de l’importation d’une deuxième voiture au bout de 10 ans », a-t-il rappelé , confirmant l’existence d’une plateforme pour les Tunisiens de l’étranger qui sera activée prochainement.

Pour rappel, l’OTE a pour mission générale d’offrir des services aux Tunisiens résidents à l’étranger : services administratifs, médiation sociale et interculturelle, activités éducatives et animation culturelle, accompagnement des changements de situation.

L’OTE maintient, par ailleurs, le dialogue entre les Tunisiens expatriés et les institutions nationales, grâce à son réseau d’attachés sociaux déployés dans les pays d’immigration et ses délégations régionales qui couvrent tous les gouvernorats tunisiens.

Les expatriés tournent le dos à l’investissement agricole

De son côté, Rym Haddaoui, ingénieure à l’Agence de promotion des investissements agricoles, a déclaré ce jeudi 21 décembre 2023, aux médias, que « la part de l’investissement dans le secteur agricole est faible et modeste, car elle ne dépasse pas 1 % de la valeur totale des investissements approuvés annuellement ».

Elle a souligné que le manque d’information des investisseurs ainsi que la complexité des procédures administratives dans le secteur agricole sont parmi les principales raisons de la baisse des taux d’investissement dans le secteur agricole.

Elle a affirmé, cependant, que l’agence est consciente de ces complexités et organisera des sessions pour améliorer et développer le climat d’investissement, notant que les résidents à l’étranger qui investissent dans le secteur agricole bénéficient d’un système fiscal différencié, ce qui signifie l’exonération du paiement des droits de douane et des paiements lors de la fourniture d’équipements agricoles et mobiles.

Pour rappel, sur le site de l’Apia, il est noté qu’au cours des onze premiers mois de 2023, 5591 opérations d’investissement d’une valeur de 1211.3 MD ont été déclarées contre 5946 déclarations d’une valeur de 1218.6 MD durant la même période en 2022, enregistrant ainsi une baisse de 6% en nombre et de 0.6% en valeur. Par rapport au plan de développement 2016-2020, les déclarations d’investissement ont connu une baisse de 20.8% en nombre et de 2.4% en valeur.

D’autre part, les investissements déclarés dans le secteur de la première transformation ont augmenté pour atteindre une valeur de 131.4 MD, après avoir été de l’ordre de 70.8 MD.

Les investissements déclarés en ligne se sont élevés à 3105 opérations d’investissement d’une valeur de 603 M.D, ce qui représente 56% en nombre et 50% en volume total déclaré.