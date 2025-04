Les États-Unis souhaitent investir dans le gazoduc Maroc-Nigeria

Les Etats-Unis sont intéressés par un investissement dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, a rapporté Voice of Naija dimanche.

Citant le ministre nigérian des Finances, Wale Edun, le média a déclaré que le ministre nigérian a annoncé la nouvelle samedi, lorsqu’il a présenté l’engagement de son ministère lors des réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale.

Le fonctionnaire nigérian a annoncé qu’il avait tenu une réunion avec le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, Olayemi Gardoso, et le directeur des relations économiques internationales, ainsi qu’avec des représentants du département d’État américain.

« Les principaux domaines d’intérêt comprennent l’intérêt des États-Unis pour les investissements dans le secteur du gaz naturel au Nigeria, en particulier le gazoduc Nigeria-Maroc, étant donné les vastes réserves de gaz du pays », a déclaré le ministre.

Ce projet très attendu a été lancé par le roi Mohammed VI et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari en 2016, dans le but de promouvoir l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et de renforcer la sécurité énergétique de l’Afrique.

Les deux pays ont exprimé leur détermination à continuer à stimuler la coopération, notamment par le biais du projet de gazoduc, qui s’étendra sur plus de 13 pays le long de la côte atlantique, avec l’ambition de bénéficier à plus de 34 millions d’habitants.

Le Maroc devrait accueillir 1 672 kilomètres du gazoduc, qui reliera le gaz nigérian à l’Europe et à d’autres destinations, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Maroc.

Le Royaume n’a cessé de souligner l’importance du projet, auquel les investisseurs cherchent à contribuer en y consacrant un budget de 25 milliards de dollars.

