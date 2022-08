Les exportations de charbon sud-africain vers l’Europe explosent

Les exportations de charbon du terminal RBCT vers l’Europe ont augmenté d’environ 720 % », a indiqué le directeur financier de l’exportateur sud-africain Thungela Resources. L’annonce survient alors que l’embargo sur le charbon russe décidé par les pays membres de l’UE est entré en vigueur.

Le charbon Sud-Africain est de plus en plus prisé en Europe. Les exportations du combustible fossile vers le Vieux continent ont été multipliées par huit au cours des six premiers mois de l’année par rapport à 2021.

« Les exportations de charbon du terminal RBCT vers l’Europe ont augmenté d’environ 720 %, passant d’un demi-million de tonnes au premier semestre 2021 à 4,1 millions de tonnes au premier semestre 2022 », a indiqué le directeur financier de l’exportateur sud-africain Thungela Resources.

L’embargo sur le charbon russe décidé par les pays membres de l’Union européenne est officiellement entré en vigueur mercredi 10 août.

Et c’est notamment vers le pays d’Afrique austral que les 27 se tournent.

D’après Thungela Resources, l’un des principaux exportateurs de charbon sud-africain et membre d’un consortium qui possède la plus grande installation d’exportation de charbon du continent, l’Europe concurrence désormais l’Asie pour obtenir du charbon sud-africain.

En juin, l’agence de presse Reuters signalait que l’Allemagne, la Pologne, la France, l’Italie ou encore l’Ukraine importaient des quantités croissantes de charbon en provenance d’Afrique du Sud.

Jusqu’ici, les pays de l’UE importaient 45% de leurs besoins en charbon de la Russie. Les charbons colombien, australien et américain retiennent également l’attention des membres de l’Union Européenne.