Les exportations du 3ème district ont atteint 8,6 milliards DT en 8 mois 2024

Les exportations du troisième district regroupant les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Kairouan, Mahdia, Monastir et Sousse ont atteint 8,6 milliards de dinars au cours des 8 premiers mois de l’année en cours, compte non tenu des recettes du secteur énergétique, ce qui représente une évolution de 3,6% par rapport à 2024, a fait savoir, lundi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Ouvrant les travaux du 3ème forum régional sur « L’exportation : La réalité et les défis » organisé à Sousse, le ministre a ajouté que le troisième district, selon le nouveau découpage territorial, a un fort potentiel d’exportation dans les secteurs industriel, agricole et artisanal et de produits à haute valeur ajoutée, outre sa contribution à l’exportation indirecte.

Il a rappelé les efforts déployés par le ministère pour mettre en œuvre des stratégies globales visant à diversifier les marchés extérieurs en recherchant de nouveaux marchés en Afrique et en Asie et en tirant profit des accords conclus avec les pays voisins et les partenaires internationaux, parallèlement aux efforts visant à améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Le ministre a aussi affirmé l’engagement du département du commerce à fournir le soutien nécessaire aux chambres de commerce et d’industrie, compte tenu de leur rôle central dans le renforcement du système national d’exportation, indiquant que le ministère se penche sur la révision du rôle, de l’emplacement et de la structure de ces chambres pour les adapter au nouveau découpage régional.

Il a par ailleurs indiqué que le ministère a procédé à la révision d’un certain nombre d’accords commerciaux dans le but d’améliorer les avantages tarifaires accordés par ces accords et de protéger davantage le tissu économique national.

Il a également évoqué la dynamique qu’a connue la coopération tuniso-africaine au cours de la dernière période, rappelant que la Tunisie a été parmi les premiers pays à adhérer à Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF), ce qui a permis aux opérateurs économiques tunisiens de bénéficier de privilèges préférentiels et de réductions des droits de douane. Et de préciser que plus de 130 certificats d’origine ont été délivrés depuis mai 2023, à ce jour, avec une valeur à l’exportation de plus de 2 milliards DT.

Dans un exposé sur le secteur de l’exportation dans le troisième district, le directeur régional du commerce à Sousse, Faouzi Taleb, a indiqué que l’appareil d’exportation dans la région comprend 1315 exportateurs au cours des 8 premiers mois de 2024, contre 1323 exportateurs au cours de la même période de l’année précédente, ce qui représente 24% du total de l’appareil d’exportation national.

Toujours selon lui, le gouvernorat de Sousse arrive en première place à l’échelle du district en termes de recettes d’exportation, avec 5324 MDT au cours des 8 premiers mois de l’année en cours, soit 61,6% du total des recettes d’exportation du district, alors que le gouvernorat de Kasserine a réalisé les recettes les plus faibles avec 13,3 MDT.