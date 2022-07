Les familles des martyrs et blessés de la révolution appellent à établir une nouvelle liste définitive inclusive

Les familles des martyrs et blessés de la révolution non inscrits dans la liste officielle ont appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à promulguer un décret gouvernemental le 25 juillet relatif à la publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, établie depuis 2011.

Lors d’une conférence de presse, vendredi, au siège de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), à Tunis, où ils observent un sit-in ouvert depuis le 4 juillet, ces familles ont souligné la nécessité de créer une commission par décret présidentiel composée de médecins, de personnalités nationales et d’un représentant des familles des martyrs et blessés de la révolution.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Snoussi, porte-parole des familles ne figurant pas sur la liste définitive, a proposé de confier à cette commission de rassembler les différentes listes à savoir celle du Tribunal administratif, la liste préliminaire élaborée par le ministère de l’Intérieur, la liste de l’Instance Vérité et Dignité et la liste publiée au JORT) et d’établir une liste globale définitive dans un délai ne dépassant pas deux mois.

« Certains des sit-inneurs entameront, à partir de ce vendredi, une grève de la faim jusqu’à obtenir gain de cause », a-t-il annoncé, précisant que cette décision n’a aucune connotation politique.

Pour rappel, la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution a été publiée au Journal officielle de la République tunisienne (JORT) en mars 2021.