Les Fans de Saïed moqués sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les adeptes de fb moquent les fans du chef de l’Etat Kais Saïed. En deux parties, le photo qui circule sur les réseaux sociaux montrait un Kais Saïed annonçant la plus banale des informations. « Le ciel est bleu ». En dessous, les fans du chef de l’Etat, ébahis et impressionnés, s’écriant « Kais Saïed Président », ou « c’est pas normal », ou encore « Ça c’est la propreté et l’intégrité », ou « Mon professeur, couronne de ma tête ».

Il est vrai que le chef de l’Etat tunisien reste encore la personnalité politique tunisienne en qui les Tunisiens ont le plus confiance. Il est tout aussi vrai que le chef de l’Etat ne s’est jusque-là illustré que par ses discours, populeux et enflammés dans les régions du Sud où il appelait de nouveau le peuple à prendre le pouvoir. Des discours, pour la seconde fois, suivis de mouvements populaires, comme celui d’El Kamour revendiquant le pétrole !