Les femmes tunisiennes farouches gardiennes des activités pastorales

Une étude récente du Centre international de recherche agricole dans les zones sèches (ICARDA) et de l’Université Western de l’Ontario, au Canada, révèle que les femmes en Tunisie sont plus impliquées dans les activités de pâturage et d’élevage du bétail que ne le supposent les décideurs et les praticiens. La recherche suggère que le fait d’aider les femmes à soutenir les systèmes pastoraux pourrait contribuer à réparer les écosystèmes dégradés de la Tunisie.

« Les femmes jouent un rôle avec des responsabilités qui contribuent à la force de l’ensemble du collectif », explique Fiona Flintan, scientifique principale à l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), citée par le site Food Tank. Avec la féminisation du travail agricole, la crise climatique fait peser une lourde charge sur les femmes rurales. Par conséquent, les femmes jouent un rôle fondamental dans les stratégies d’atténuation et d’adaptation.

Selon l’Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES), la désertification touche 96 % du territoire tunisien. La dégradation des terres de parcours en Tunisie est due à la confluence de différents facteurs : le surpâturage, l’empiètement des cultures d’orge et d’olives sur les terres pastorales, la privatisation des terres collectives, la complexité des régimes fonciers et le changement climatique. La diminution des zones de pâturage réduit la production de fourrage et d’aliments pour animaux, dont les agriculteurs dépendent pour atténuer les risques de pénurie alimentaire pour les humains.

Les chercheurs ont organisé des groupes de discussion et des entretiens avec 289 personnes dans les gouvernorat de Zaghouan , Médenine et Tataouine . Leur analyse vise à comprendre les rôles des hommes et des femmes dans la gestion des parcours, les impacts sexués de la dégradation des parcours, et l’adaptation des hommes et des femmes aux conditions environnementales changeantes. Sur la base du travail de terrain, ils rapportent que les femmes sont plus impliquées dans les activités liées aux parcours qu’on ne le pensait auparavant. La protection des terres de parcours et des moyens de subsistance pastoraux dépend de l’inclusion des femmes dans les projets d’atténuation de la sécheresse et de gestion du bétail.

Féminisation d’un surcroît d’activités

Selon Dina Najjar, spécialiste des questions sociales et de genre à l’ICARDA et co-auteur de l’étude, la combinaison d’une sécheresse accrue, de la privatisation des terres et de l’exode des hommes a entraîné un changement dans la dynamique des pratiques de subsistance des ménages. En outre, les coûts et les effets du changement climatique en Tunisie sont sexués en fonction des rôles et des responsabilités socialement attribués. Les femmes tunisiennes assument de plus en plus de responsabilités traditionnellement considérées comme masculines : irrigation, pâturage du bétail, achat et vente sur les marchés.

Malgré l’évolution du rôle des femmes dans les activités d’élevage, les hommes possèdent la plupart des terres dans les deux régions, selon l’étude. Bien que les femmes possèdent une quantité importante de bétail, elles ont tendance à posséder plus de caprins et d’ovins, qui sont considérés comme ayant moins de valeur que les chameaux.

« Plus le [bétail] a de valeur, moins les femmes sont susceptibles de le posséder ou de le contrôler. Je pense que nous avons trouvé une seule femme qui possédait un chameau », déclare Najjar. « Le bétail lui-même est sexué et l’impact du changement climatique était surtout lié à une augmentation du travail. »

L’étude montre également que les femmes entreprennent davantage de travaux manuels associés à la réponse à la dégradation des ressources et au changement climatique, tandis que les hommes supportent davantage de coûts financiers. Par exemple, les femmes déclarent parcourir de plus grandes distances pour collecter du fourrage et aller chercher de l’eau, ainsi que pour se laver et nettoyer le bétail.

Mais Louise Sarant, spécialiste en communication à l’ICARDA, explique que l’intensification du travail physique ne se traduit pas par un plus grand pouvoir de décision. « Les femmes se retrouvent avec beaucoup plus de travail parce que les hommes ont pris des emplois dans les villes, ou dans d’autres régions, ou à l’étranger », explique Sarant à Food Tank. « Mais leur inclusion et leur contribution aux projets et leur accès à être bénéficiaires n’ont pas augmenté. »

Les femmes ont du mal à accéder aux crédits

En raison de ces inégalités, les femmes des deux régions ont plus de mal à accéder aux prêts et aux crédits qui pourraient les aider à faire face au stress climatique et à améliorer leurs moyens de subsistance. La formation agricole pour l’atténuation de la sécheresse et la gestion des pâturages étant généralement considérée comme importante uniquement pour les hommes, les femmes sont souvent incapables de s’informer sur les nouvelles technologies qui pourraient soutenir leurs activités d’élevage.

Najjar exhorte les décideurs à « remettre en question les normes de genre et à impliquer les femmes dans les associations de gestion des terres de parcours », et souligne que les associations d’utilisateurs d’eau et les comités de gestion des terres de parcours doivent atteindre « une masse critique de femmes à des postes de direction ».

La création d’une plus grande visibilité, d’une acceptation sociale et d’une formation pour les femmes dans des rôles perçus comme masculins est une étape critique vers la remise en question des normes de genre. L’étude conseille aux décideurs politiques d’offrir aux femmes une formation à la gestion de la sécheresse et à l’adaptation à celle-ci, au même titre que les hommes, en particulier compte tenu de la dégradation accélérée des ressources à laquelle la région est confrontée. Pour contribuer à améliorer les moyens de subsistance et la productivité des éleveurs, les chercheurs proposent d’optimiser la capacité des femmes à partager leur expertise et leurs idées sur la gestion des pâturages et à exprimer leurs préoccupations dans les dialogues politiques.