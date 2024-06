Les forces israéliennes s’enfoncent dans Rafah

Les chars israéliens ont avancé plus profondément dans la zone ouest de Rafah, au milieu de l’une des pires nuits de bombardements aériens, terrestres et maritimes, forçant de nombreuses familles à fuir leurs maisons et leurs tentes dans l’obscurité, ont déclaré des résidents jeudi.

Les habitants ont déclaré que les forces israéliennes se sont dirigées vers la zone Al-Mawasi de Rafah, près de la plage, qui est désignée comme une zone humanitaire dans toutes les annonces et cartes publiées par l’armée israélienne depuis qu’elle a commencé son offensive sur Rafah en mai, a déclaré Reuters.

L’armée israélienne a nié dans un communiqué avoir lancé des frappes à l’intérieur de la zone humanitaire d’Al-Mawasi.

Israël a déclaré que son assaut visait à anéantir les dernières unités de combat intactes du Hamas à Rafah, une ville qui abritait plus d’un million de personnes avant le début de la dernière offensive. La plupart de ces personnes se sont maintenant déplacées vers le nord, en direction de Khan Younis et de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu’elle poursuivait des « opérations ciblées basées sur le renseignement » à Rafah, précisant que les forces avaient « localisé des armes et tué des tireurs palestiniens lors de combats rapprochés ».

Au cours de la journée écoulée, l’armée a déclaré avoir frappé 45 cibles dans la bande de Gaza depuis les airs, notamment des structures militaires, des cellules militantes, des lance-roquettes et des ouvertures de tunnel.

Israël a exclu la paix tant que le Hamas n’aura pas été éradiqué, et une grande partie de Gaza est en ruines. Mais le Hamas s’est montré résistant, ses combattants refaisant surface dans des zones où les forces israéliennes s’étaient déclarées vaincues et s’étaient retirées.

