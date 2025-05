Les forces paramilitaires soudanaises lancent des drones sur des cibles clés à Port-Soudan

Les forces paramilitaires soudanaises ont lancé des drones sur la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, tôt mardi, frappant des cibles clés, notamment l’aéroport, le port et un hôtel, selon des responsables militaires. Il s’agissait de la deuxième attaque de ce type cette semaine contre une ville qui avait été une plaque tournante pour les personnes fuyant la guerre de deux ans au Soudan.

Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates concernant les victimes ou l’étendue des dégâts. Les médias locaux ont fait état de bruits d’explosion et d’incendies au port et à l’aéroport. Des images circulant sur Internet montrent une épaisse fumée s’élevant au-dessus de la zone.

L’attaque de Port-Soudan, qui sert également de siège provisoire au gouvernement soudanais allié à l’armée, montre qu’après deux ans de combats, l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide sont toujours capables de menacer le territoire de l’autre.

Les drones des forces de soutien rapide ont frappé tôt dans la matinée, ont déclaré deux responsables militaires soudanais, sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Un habitant de Port-Soudan, a déclaré s’être réveillé au son de fortes explosions et avoir vu des incendies et des panaches de fumée noire s’élever au-dessus du port. Un journaliste local vivant à Port-Soudan, a déclaré, pour sa part, que des incendies brûlaient encore mardi en fin de matinée dans les environs sud du port maritime.

- Publicité-