Les gouverneurs ont mission d’appliquer le confinement sanitaire général ou ciblé selon l’évolution épidémique locale

La porte-parole officielle du gouvernement Hasna Ben Slimane a indiqué que les gouverneurs ont été chargés de tenir des réunions avec la commission régionale de lutte contre les catastrophes afin de prendre les mesures adéquates, à la lumière de l’évolution de la situation épidémique dans les régions.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, à l’issue de la réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, elle a précisé que les gouverneurs sont tenus de décréter le confinement sanitaire général, notamment pour les gouvernorats et délégations dont le niveau de propagation du virus est de plus de 400 cas pour 100 mille habitants au cours des 14 derniers jours.

Elle a ajouté que les mesures de confinement sanitaire général, consistent en l’interdiction du déplacement en dehors et vers les gouvernorats et délégations concernés et l’instauration du couvre-feu à partir de 20h jusqu’à 5h du matin.

Ces mesures consistent également en la fermeture de tous les commerces et centres commerciaux ouverts au public à l’exception des magasins de vente des produits alimentaires, tout en appelant les citoyens à ne pas quitter leur domicile sauf pour nécessité, et l’interdiction des rassemblements publics et privés, la suspension de toutes les manifestations (scientifiques, sportives, culturelles) et la fréquentation des lieux de culte.

Les élèves concernés par les examens nationaux ne sont pas concernés par la mesure d’interdiction de déplacement ainsi que les personnes qui doivent s’approvisionner de produits vitaux et de médicaments.

Ben Slimane a relevé que les directions de la présidence du gouvernement doivent être informées des décisions prises à l’échelle régionale avant d’informer les citoyens, ajoutant que des sanctions seront infligées en cas de non respect de ces mesures conformément au décret-loi 2020/9.

Évoquant les gouvernorats et délégations dont le niveau de propagation du virus est entre 300 et 400 pour 100 mille habitant, la porte parole a indiqué que les gouverneurs sont appelés à imposer un confinement général ciblé et d’isoler ces régions en coordination avec les autorités régionales, instaurer le couvre-feu à partir de 20h jusqu’à 5h du matin et d’interdire les chaises et la consommation dans les cafés et restaurants à partir de 16h .

« Les rassemblements publics et privés, les manifestations scientifiques, sportives, culturelles et la fréquentation des lieux de culte sont également interdits », a-t-elle insisté.

S’agissant des régions dont le niveau de propagation du virus varie entre 200 et 300 cas par 100 mille habitants, Ben Slimane a souligné que les mesures du confinement ciblé consistent en l’interdiction des déplacements à partir de 20h jusqu’à 5h du matin, l’interdiction des chaises et la consommation dans les cafés et restaurants à partir de 16h, outre l’interdiction des rassemblements public et privés et de fréquentation des lieux de culte.

Selon Ben Slimane, chaque secteur est appelé à appliquer le protocole sanitaire et à mettre en œuvre ses mécanismes de contrôle.

Pour les régions dont le niveau de contamination est inférieur à 200 cas pour 100 mille habitants, les mesures générales du protocole sanitaire en vigueur seront appliquées.