Les IDE affluent en Libye

Le Ministère de l’économie et du commerce du gouvernement d’unité nationale a annoncé l’octroi d’une autorisation commerciale à 44 entreprises étrangères en 2022 sur le sol libyen. Selon l’institution, ce faible chiffre s’expliquerait par l’instabilité « ressenti » en Libye au cours de l’année passée, qui aurait encouragé les entreprises à investir et à s’établir sur le marché local. Au cours de l’année 2022, le ministère a renouvelé les permis accordés à 58 entreprises, portant à 182 le nombre total d’entreprises étrangères opérant dans le pays.

Par ailleurs, le troisième forum des partenaires du développement était organisé le 28 février par la Banque mondiale à Tripoli en coordination avec le ministère des Finances. La principale thématique abordée était la réforme du secteur de la santé. L’évènement s’est déroulé avec la participation de plusieurs institutions, telles que la Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que de plusieurs dirigeants tels que le Premier ministre A. Dbeiba et le gouverneur de la Banque centrale S. Al Kébir. En conclusion, les responsables ont convenu de la nécessité d’une coopération entre le ministère de la Santé et les institutions internationales concernées afin d’établir un plan d’action du développement du système de santé libyen incluant les modalités de coopération entre les institutions locales et internationales.