Les instances constitutionnelles infiltrées, selon un professeur de droit!

Le professeur de droit constitutionnel Sghaier Zakraoui a déclaré lundi, que «les instances constitutionnelles en Tunisie ont été créés déformées et sont infiltrées par des partis politiques. »

Intervenant sur les ondes de Shems fm , Zakraoui a ajouté que «le Tunisie connait actuellement des constructions anarchiques et des infractions de la Constitution en continu, à cause de l’absence de la cour constitutionnelle.»

Il a estimé que «les partis politiques ne veulent pas instaurer la cour constitutionnelle car elle pourrait les freiner.»

