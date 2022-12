Les investisseurs étrangers en Tunisie, sont inquiets

Réuni à Tunis, le Conseil des Chambres Mixtes (CCM), « en qualité d’organisation qui compte parmi ses membres plusieurs investisseurs étrangers en Tunisie a fait part de son inquiétude tant sur la capacité à retenir les investisseurs étrangers présents sur le territoire, que sur l’attractivité de nouveaux investisseurs, surtout que la Tunisie fait l’objet d’une concurrence devenue agressive de pays compétiteurs plus attractifs sur la communication et le marketing ». C’est en substance, le résumé d’un communiqué de presse dont Africanmanager a reçu copie ce jeudi 8 décembre 2022.

Et après avoir pris soin de rappelle que le site Tunisie reste encore une opportunité les IDE, le CCM estime qu’une « relecture urgente de la loi de finances 2023 vers plus de réformes globales et équitables », demande au ministère des finances de « réduire la pression sur le secteur organisé avec l’élargissement de la base de taxation et non l’augmentation des taux d’imposition avec de nouvelles taxes de solidarité et un relèvement des taux d’imposition ».

Selon le communiqué, « le CCM mesure l’ampleur des difficultés des finances publiques mais il ne peut cautionner une plus forte pression sur le secteur organisé ». Elle préconise de « mettre en place plus de moyens de contrôle à l’encontre des faux forfaitaires, réduire le champ du secteur parallèle par plus de digitalisation et la mise en place des plateformes annoncées, accélérer les textes d’application de la loi sur l’auto-entreprenariat et une révision à la baisse de la fiscalité des personnes physiques pour une plus grande adhésion ». Et demande même d’annuler les dernières mesures prises le 17 octobre 2022 visant à restreindre les importations qui ont eu des effets immédiats négatifs notamment sur les opérateurs économiques organisés d’une part et sur les partenaires économiques de la Tunisie d’autre part.