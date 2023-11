Sotuver discute depuis mai 2023 avec des investisseurs étrangers

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la société Sotuver et du public qu’il a demandé à ladite société d’informer le marché de l’état d’avancement du projet d’ouverture du capital et de donner suite au communiqué de presse publié par la société le 25 Mai 2023.

Ce jour-là en effet, la Sotuver annonçait son intention d’ouvrir son capital à un investisseur pour soutenir son internationalisation croissante. « Cette ouverture de capital devait porter sur des actions représentant 20 à 30 % du capital de l’entreprise. Les modalités de cette opération d’ouverture de capital sont encore à l’étude. Le calendrier estimatif prévoit une finalisation de l’opération au courant du premier semestre 2024 ».

Plus de cinq mois après, cette opération de partenariat avec un opérateur étranger, semble traîner encore. En réponse au CMF, la société Sotuver a indiqué que « des discussions préliminaires avec les investisseurs intéressés ont été entamées en Septembre 2023, et se poursuivent, sachant que les derniers évènements sur la scène internationale ont des conséquences sur le rythme d’avancement ». En définitive, « aucun accord n’a été conclu pour le moment, et les discussions se poursuivront au cours du premier semestre 2024 ».

Rappelons de notre part, ce communiqué de Fipa rapportant le projet du Pakistanais « Glass Industries Ltd » de production en Tunisie, « « dans le cadre d’un partenariat avec un acteur local de renommée de ce secteur afin d’exporter vers les pays européens et africains »