Les Israéliens veulent fabriquer des satellites pour le Maroc

Le Maroc souhaite lancer dans l’espace de nouveaux satellites d’observation, révèle un média israélien. Pour la mise en œuvre de ce grand chantier, le royaume a procédé à la sélection d’un nombre limité d’entreprises internationales ayant une expertise en la matière pour qu’elles présentent leurs offres au Centre royal de télédétection spatiale, un organisme gouvernemental.

«Le programme spatial au Maroc a débuté en décembre 1989. Il a pour objectif de développer des capacités d’observation pour l’ensemble de l’économie, pour les acteurs gouvernementaux, privés et universitaires. Le Maroc considère son programme spatial comme l’un des plus importants leviers de développement de l’économie locale, dans tous les domaines : éducation, agriculture, défense, aviation, etc. Le royaume compte également produire des pièces pour les avions, les moteurs et les satellites», précise la même source.

A la faveur du rapprochement entre Rabat et Tel Aviv initié en 2020, les industriels israéliens souhaitent bénéficier d’une part de cet important marché. D’ailleurs, ils ne manquent pas d’arguments pour défendre leur dossier. L’accord de coopération militaire, conclu le 24 novembre 2021 à Rabat entre les deux pays, a ouvert les portes du marché marocain aux constructeurs israéliens d’armement.

Un cadre de partenariat renforcé par la signature, en mars 2022, d’un mémorandum d’entente entre la société publique Israel aerospace industries (IAI), que préside Amir Peretz, et le royaume, rappelle le site marocain Yabiladi. Le dernier satellite israélien d’observation, EROS C-3, lancé le 30 décembre 2022 par une fusée SpaceX (appartenant au milliardaire Elon Musk), a été développé par IAI.