Les Journées Théâtrales de Carthage 2020 n’auront pas lieu

En raison de la conjoncture sanitaire dans le monde et les récentes restrictions récemment annoncées au niveau national pour stopper la propagation de la Covid-19, la 22ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) n’aura pas lieu cette année.

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, lundi après-midi, que le festival aura lieu en 2021 alors que la date du prochain rendez-vous sera communiquée ultérieurement.

Les JTC devaient avoir lieu du 5 au 13 décembre 2020. Ce report est dû à la nouvelle vague de la Covid-19 qui a contraint plusieurs artistes et troupes invités à annuler leur participation.

La direction du festival envisage d’organiser un programme dédié au théâtre national à travers des spectacles, des ateliers et des rencontres. Cette programmation dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et l’assouplissement des restrictions sur les activités culturelles et artistiques.

- Publicité-