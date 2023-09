Les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger se dirigent vers une coopération sécuritaire

Bamako, Ouagadougou et Niamey ont signé ce samedi 16 septembre la Charte du Liptako-Gourma. Signé par les chefs des trois juntes, le texte est censé créer une nouvelle entité : l’Alliance des États du Sahel, avec pour but de créer des systèmes de défense collective et d’assistance mutuelle.

C’est une étape dans l’histoire naissante des trois juntes qui ont récemment pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les trois États promettent de s’entraider en cas d’atteinte à la souveraineté et l’intégrité de leur territoire. Le but est de créer une nouvelle entité, l’Alliance des États du Sahel, avec une mise en commune des systèmes de défense. En cas d’acte qui pourrait être considéré comme une agression, les autres membres devront apporter assistance et secours. Mais surtout, ils pourront employer la force armée « en cas de nécessité ».

« Toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours y compris l’emploi de la force armée », a déclaré Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.

La collaboration concerne aussi la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais également les rébellions armées. S’il est dit que la voie pacifique est privilégiée, l’emploi de la force est là encore présenté comme une éventualité. Cette entraide vaut en cas d’attaque contre les forces de sécurité, les navires et les avions des États-membres, dans les pays membres, mais aussi à l’étranger.

