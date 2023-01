Lutte contre les maladies transmises à l’humain par les animaux

Une séance de travail tenue ce mercredi entre les ministres de la santé, Ali Mrabet et de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Mahmoud Ilyes Hamza, a porté sur les moyens de renforcer les mécanismes de coordination pour lutter contre les maladies transmissibles à l’être humain à travers l’animal et les insectes.

Les deux ministres ont également évoqué les moyens de protéger le citoyen des effets secondaires des changements climatiques. Mrabet a appelé à cette occasion à accroître la sensibilisation aux agriculteurs et intervenants dans le circuit de production et le consommateur pour prévenir les maladies transmissibles à l’être humain à travers les animaux, indique un communiqué du ministère de la santé. Le ministre de l’agriculture a assuré de son côté que son département veille au contrôle de la richesse animale et des produits d’origine animale distribués sur tout le territoire.