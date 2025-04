Les Maldives interdisent les touristes israéliens en protestation contre les actes de génocide  à Gaza

Les Maldives ont annoncé qu’elles interdisaient l’entrée des Israéliens dans l’archipel touristique de luxe en signe de « solidarité résolue » avec le peuple palestinien. Le président Mohamed Muizzu a ratifié la législation peu après son approbation par le parlement mardi.

« La ratification reflète la position ferme du gouvernement en réponse aux atrocités et aux actes de génocide continus commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien », a déclaré son bureau dans un communiqué. « Les Maldives réaffirment leur solidarité résolue avec la cause palestinienne.

L’interdiction sera mise en œuvre avec effet immédiat, a déclaré un porte-parole du bureau de Muizzu à l’agence de presse AFP.

Les Maldives, république islamique composée de 1 192 îlots coralliens stratégiquement situés, sont connues pour leurs plages de sable blanc isolées, leurs lagons turquoise peu profonds et leurs escapades à la Robinson Crusoé. Les données officielles montrent que seuls 59 touristes israéliens ont visité l’archipel en février, parmi 214 000 autres arrivées étrangères.

Les Maldives avaient levé une précédente interdiction des touristes israéliens au début des années 1990 et ont brièvement tenté de rétablir les relations en 2010.

