Les Marocains recevront les premières doses d’un vaccin chinois, dès le 15 novembre

Le vaccin contre le Covid-19 sera administré aux Marocains, à partir de la mi-novembre. C’est ce que rapporte le journal en ligne marocain « Desk ». Selon cette source, il s’agirait du vaccin « chinois de Sinopharm, qui a l’avantage d’une conservation en température positive entre 0° et 8°C et non pas en état cryogénique comme on a pu l’avancer jusqu’ici ». Ledit vaccin , qui aurait été « déjà testé au Maroc, sera administré aux populations de première ligne (police, armée, santé et enseignement…), au nombre d’environ 130 mille personnes ». Desk souligne aussi que le Maroc se serait assuré 10 millions de doses de ce vaccin, qui seraient livrés en décembre, et d’autres courant 2021.

