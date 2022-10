Distribution à partir d’aujourd’hui du vaccin contre la grippe saisonnière

La Tunisie a importé 300 mille doses de vaccin contre la grippe saisonnière dont 200 mille seront distribuées au secteur privé et 100 mille pour le secteur public, a déclaré, lundi à la TAP, le secrétaire général du syndicat des propriétaires de pharmacies privées, Naoufel Amira.

Il a fait savoir que le vaccin qui sera distribué aujourd’hui et demain, sera vendu au prix de 46 dinars contre 50 dinars l’année dernière.

Amira a appelé tous les citoyens de plus de 60 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner contre la grippe saisonnière en raison de sa grande efficacité, d’autant plus qu’une grande réticence de la part des citoyens a été enregistré au cours de l’année écoulée.

A noter que le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Ali Bsilah, avait souligné dans une déclaration précédente à la TAP, que pour la première fois les personnes vaccinées contre la grippe saisonnière seront enregistrées dans le système evax pour assurer le suivi et bénéficier d’une attestation de vaccination en cas de besoin.